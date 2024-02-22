Новый казанский хоспис назван именем Натальи Вавиловой

В Казани по видеоконференцсвязи сегодня Президент РФ Владимир Путин открыл хоспис на улице Братьев Батталовых. Он расчитан на 60 человек – помогать будут тем, кого уже не смогут спасти медики.

Оплачиваться день больного будет на средства благотворителей, семьи пациента и государства. Так, на одного пациента в день рассчитывают 7 тысяч рублей, 4,5 тысячи – это пожертвования.

Казанский хоспис назван в честь старшей дочери благотворителя Владимира Вавилова – Наташи, которая умерла несколько лет назад.

Строительство шло 4 года. Был вложен почти миллиард рублей.

В палатах есть все необходимое: своя ванная комната, специальные кровати, кислородные концентраторы, столы и стулья, телевизор, холодильник.