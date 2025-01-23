Новый коттеджный поселок появится в Казани у трассы М-7 «Волга»

В Казани, рядом с трассой М-7 «Волга», запланировано строительство нового коттеджного поселка. Исполнительный комитет города утвердил соответствующий проект планировки.

Администрация продолжает развивать земли в Авиастроительном районе вдоль трассы. Новый район будет ограничен дорогой, садоводческим товариществом «КМПО», лесным массивом и участками лесного фонда.

Общая площадь жилого района составит свыше 143 гектаров, на которых будут созданы 350 участков для индивидуального строительства. Продаваемая земля будет начинаться от 10 соток.

Ожидается, что после завершения строительства в новом поселке смогут поселиться примерно 1,1 тысячи жителей. Для удовлетворения потребностей местных жителей здесь планируется возвести школу на 192 учащихся и два детских сада, в каждом из которых смогут размещаться по 50 детей.

Кроме того, в проект включены планы по строительству фельдшерско-акушерского пункта, магазинов и заведения общественного питания. Свободное пространство также будет благоустроено. Работы будут проводиться в два этапа, и для некоторых из них потребуется частичное изъятие земель.