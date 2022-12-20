Новый лагерь в Крыму «Ак Барс» впервые примет смену в дни зимних каникул

Новый детский комплекс Татарстана в Форосе примет первую смену 28 декабря, сообщил сегодня министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

«В новый год начиная с 28 декабря запланирована смена в новом, открывшемся в этом году лагере «Ак Барс» в Крыму. Там примут участие молодежь старшего возраста. Это молодежь, студенты, лидеры крупных молодежных объединений, которые проявили себя наиболее активно», - сообщил он.

Кроме того, в республике в зимний каникулярный период будут работать 40 загородных оздоровительных учреждений.

«В зимний каникулярный период в загородных лагерях будет охвачено более 3,5 тыс. человек это 40 загородных оздоровительных учреждений. Данные по лагерям размещены на официальном сайте центра «Лето». Можно зайти ознакомится», - отметил министр.

Ранее «КВ» сообщали, что в пришкольных лагерях республики отдохнут более 3 тыс. человек.