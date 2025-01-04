Новый маслоэкстракционный цех открывает двери в Татарстане

В селе Большие Кармалы Камско-Устьинского района Татарстана завершено строительство современного маслоэкстракционного завода, который сможет перерабатывать до 5000 тонн семян подсолнечника в год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

На новом заводе происходит прессование масличных семян, в результате которого получается растительное масло. Установленная линия переработки работает круглосуточно и потребляет около 700 килограммов семян в час, что составляет примерно 16 тонн в сутки.

Строительство цеха заняло всего год: работы начались в январе 2024 года, а в декабре были завершены пусконаладочные операции, после чего успешно была выпущена первая пробная партия подсолнечного масла.

Процесс переработки осуществляется на прессах двухкратного холодного отжима с экструзией. Сначала семена подвергаются первичному отжиму, после чего жмых направляется в экструдер, где нагревается до 140 градусов и обрабатывается высоким давлением. Это позволяет увеличить выход масла, улучшить гигиенические показатели и повысить его питательную ценность.

Татарстан занимает позицию одного из ведущих центров переработки масличных культур в Поволжье, уступая по объемам мощностей только Саратовской и Самарской областям. На конец прошлого года республике удалось наладить переработку около 1,2 миллиона тонн маслосемян — это составляет примерно 4% от всего объема в России и около 20% в Приволжском федеральном округе. В 2022 году предприятия Татарстана произвели 467,1 тысяч тонн масляной продукции.

Открытие нового цеха соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». С начала 2025 года в России стартуют новые национальные проекты, охватывающие все сферы, от экономики до экологии. В этом году в Татарстане планируется реализация 11 таких проектов с общим бюджетом в 44,2 миллиарда рублей.