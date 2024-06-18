Новый многоуровневый паркинг на 773 машино-места в Казани проходит итоговую проверку

В Казани завершается строительство нового многоуровневого паркинга на 773 машино-места, расположенного в составе жилого комплекса « юГребной канал». Об этом пишет пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Объект, расположенный в Приволжском районе города, на участке между Военным городком №33 и улицей Ачинская, проходит итоговую проверку инспекцией ГСН РТ.

Строительство объекта, которое началось в апреле 2023 года, представляет собой восьмиэтажную наземную автостоянку открытого типа. Паркинг включает в себя два въезда и выезда, открытую площадку на 53 машино-места, технические помещения, контрольно-пропускной пункт охраны, помещение для хранения первичных средств пожаротушения, кладовые (для хранения шин) и коммерческие помещения.

Для перемещения автомобилей по этажам используются рампы и наклонные перекрытия, с учетом мер безопасности при возможных пожарах.