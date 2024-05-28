Новый отопительный сезон в Казани начнется в третьей декаде сентября

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Город
28 мая 2024  10:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани отопительный сезон стартует в третьей декаде сентября. Городские службы планируют завершить все ремонтные работы на тепловых сетях и оборудовании к началу осени, сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Василий Лысачкин.

Предстоит замена и реконструкция более 37 км сетей отопления и горячего водоснабжения: 25,7 км относятся к «Казанским тепловым сетям», а 11,3 км - к «Казэнерго». За последние пять лет в Казани было обновлено 233 км сетей. В 2024 году также запланирован ремонт 182 домов.

Работы включают утепление стен и кровли зданий, замену входных дверей и герметизацию межпанельных швов для повышения энергосбережения. В 45 домах обновят центральную систему отопления, а в 5 домах установят узлы погодного регулирования.

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