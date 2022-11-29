 В новом перинатальном центре в Казани откроют отделение ЭКО
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В новом перинатальном центре в Казани откроют отделение ЭКО

Новый объект Минздрав планирует сдать 30 августа в 2023 году.

Город
29 ноября 2022  15:36

В новый перинатальном центре, который появится на улице Чуйкова в Казани, откроют современное отделение ЭКО. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. 

«Это очень нужный для нас проект. Есть у нас родильные дома, которые не соответствуют требованиям, критериям Росздравнадзора и Роспотребназора. Считаю эпохальным решением руководства республики и лично Президента еще один перинатальный центр в городе сделать, где будет сконцентрирована практичеки вся наука <...> по государственному проекту, по ЭКО – там будет одно из современейших подразделений, как один из резервов для увеличения рождаемости в республике», – рассказал Садыков. 

Министр отметил, что сдача нового центра запланирована на 30 августа 2023 года.

Центр должен открыться на базе роддома городской больницы №7. Строительство восьмиэтажного объекта, судя по информации на сайте госзакупок, обойдется в почти 943 млн рублей. За основу взята проектная документация перинатального центра на базе РКБ. 

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