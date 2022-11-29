В новом перинатальном центре в Казани откроют отделение ЭКО

В новый перинатальном центре, который появится на улице Чуйкова в Казани, откроют современное отделение ЭКО. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Это очень нужный для нас проект. Есть у нас родильные дома, которые не соответствуют требованиям, критериям Росздравнадзора и Роспотребназора. Считаю эпохальным решением руководства республики и лично Президента еще один перинатальный центр в городе сделать, где будет сконцентрирована практичеки вся наука <...> по государственному проекту, по ЭКО – там будет одно из современейших подразделений, как один из резервов для увеличения рождаемости в республике», – рассказал Садыков.

Министр отметил, что сдача нового центра запланирована на 30 августа 2023 года.

Центр должен открыться на базе роддома городской больницы №7. Строительство восьмиэтажного объекта, судя по информации на сайте госзакупок, обойдется в почти 943 млн рублей. За основу взята проектная документация перинатального центра на базе РКБ.