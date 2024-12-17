В Татарстане назначен новый председатель Арбитражного суда Виталий Гильмутдинов

news_top_970_100
Республика
17 декабря 2024  10:13

В Арбитражном суде Республики Татарстан состоялось представление нового председателя Виталия Гильмутдинова. В данном мероприятии принял участие Рустам Минниханов, Президент Татарстана. Как сообщает пресс-служба республиканского руководства, указ о назначении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 14 ноября 2024 года, согласно которому Гильмутдинов займёт столь важную должность на срок в шесть лет.

Помимо Минниханова, в деловой встрече также присутствовали заместитель Председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Арбитражного суда Поволжского федерального округа Денис Плотников и Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

Рустам Минниханов поздравил Виталия Гильмутдинова с назначением, пожелав ему успехов в новой роли. Он выразил уверенность, что слаженная работа команды Арбитражного суда Татарстана поможет эффективно справляться с поставленными задачами. Президент Татарстана также поблагодарил Верховный суд РФ и Президента России за проявленное доверие, отметив высокий профессионализм назначенного председателя. «Наше сотрудничество направлено на благо страны», – подытожил Минниханов.

news_right_column_240_400
Новости
Нижнекамец лишился 9,3 млн рублей из-за аферистов с инвестициями
В Татарстане назначен новый председатель Арбитражного суда Виталий Гильмутдинов
Роспотребнадзор приостановил работу ресторана в Казани из-за санитарных нарушений
Пользователи совершили 8802 платежа через приложение «Казань транспорт» за месяц
Смертельная авария в Алькеевском районе Татарстана
Плата за посещение «Голубых озер» в Казани утверждена
Прокуратура Казани требует от «Водоканала» ответственности за ДТП из-за льда
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 17 декабря