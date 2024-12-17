В Татарстане назначен новый председатель Арбитражного суда Виталий Гильмутдинов

В Арбитражном суде Республики Татарстан состоялось представление нового председателя Виталия Гильмутдинова. В данном мероприятии принял участие Рустам Минниханов, Президент Татарстана. Как сообщает пресс-служба республиканского руководства, указ о назначении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 14 ноября 2024 года, согласно которому Гильмутдинов займёт столь важную должность на срок в шесть лет.

Помимо Минниханова, в деловой встрече также присутствовали заместитель Председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Арбитражного суда Поволжского федерального округа Денис Плотников и Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.

Рустам Минниханов поздравил Виталия Гильмутдинова с назначением, пожелав ему успехов в новой роли. Он выразил уверенность, что слаженная работа команды Арбитражного суда Татарстана поможет эффективно справляться с поставленными задачами. Президент Татарстана также поблагодарил Верховный суд РФ и Президента России за проявленное доверие, отметив высокий профессионализм назначенного председателя. «Наше сотрудничество направлено на благо страны», – подытожил Минниханов.