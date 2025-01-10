Новый производственный календарь Татарстана на 2025 год: важные даты и праздники

Минтруд Татарстана представил новый производственный календарь на 2025 год, разработанный для граждан республики.

Согласно установленному законодательству, жители региона будут наслаждаться новогодними каникулами с 1 по 8 января, включая Рождество. В дальнейшем, выходные продолжатся 23 февраля, когда отмечают День защитника Отечества, а также 8 марта в честь Международного женского дня.

Летние праздники принесут дополнительные свободные дни: 1 мая — Праздник Весны и Труда, и 9 мая — День Победы. К тому же, 12 июня станет нерабочим днем в связи с Днем России, а 30 августа — с Днем Республики Татарстан.

Праздничные даты также включают 4 ноября — День народного единства, и 6 ноября — День Конституции республики. Наряду с этими датами, в Татарстане отмечаются Ураза-байрам и Курбан-байрам, даты которых определяются указом муфтия РТ. Предположительно, первый праздник выпадет на 30 марта, а второй — на 6 июня.

Кроме того, в 2025 году ожидаются переносы выходных, вызванные совпадением выходных и праздничных дней. В соответствии с Трудовым кодексом России, в таких случаях выходной переносится на следующий день после праздничного.

Так, суббота, 4 января, будет перенесена на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, — на 31 декабря (среда). 23 февраля, попадающий на воскресенье, даст дополнительный выходной 8 мая, а 8 марта, который выпадает на субботу, будет перенесен на 13 июня (пятница). Субботний выходной 1 ноября переносится на 3 ноября (понедельник).

Согласно расчетам Минтруда, при пятидневной рабочей неделе в 2025 году количество рабочих дней составит 245, включая 7 сокращенных рабочих дней. Общее число выходных и праздничных дней составит 120.