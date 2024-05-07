Новый путепровод открыли в Татарстане – первым по нему проехал ретроавтомобиль

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Республика
7 мая 2024  16:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Новошешминском районе Татарстана открыли путепровод на транспортной развязке. Он объединяет дороги Шали – Бавлы и Азеево – Черемшан. 

Фото: газета «Шешминская Новь»

Первыми после торжественного открытия на проезжую часть выпустили ретроавтомобиль ГАЗ-21, украшенный ко Дню Победы. Он возглавил колонну дорожно-строительной техники, которая принимала непостредственное участие в процессе создания развязки. Подобные традиции всегда используются при торжественных открытиях путепроводов.

Стоимость строительства двухполосного путепровода протяженностью почти в 50 метров оценивается в 290 млн рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ поблагодарил строителей за добросовестную работу. Развязки повышают безопасность на дорогах и создают комфорт для водителей.

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