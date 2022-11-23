 Новый разворот через Мелекеску в Набережных Челнах планируют сдать к лету 2023 года
news_header_top_970_100

Новый разворот через Мелекеску в Набережных Челнах планируют сдать к лету 2023 года

В настоящее время с места проведения работ выносят коммуникационные сети, устанавливают шпунты.

Республика
23 ноября 2022  16:08
Автор:
Роза Габитова

Новую транспортную развязку через реку Мелекеска в Набережных Челнах длиною 700 метров планируют сдать к лету следующего года. Об этом в ходе осмотра строительных работ на объекте сообщил мэр автограда Наиль Магдеев. 

Директор МУП ПАД Марат Анисимов рассказал, что на развороте будет размещена одна двухполосная дорога по 3,5 метра на каждую полосу и 1,5 метра тротуара. Кроме того, будут установлены 40 опор освещения.

В данный момент с места проведения работ выносят коммуникационные сети, устанавливают шпунты, добавил он. 

По словам Магдеева, этот объект важный и нужный для города, чтобы уменьшить количество мест концентрации аварий и улучшить трафик.

Ранее «КВ» сообщали, что Набережные Челны получили из бюджета России порядка 683 млн рублей на строительные работы по 7 объектам. На эти средства построят и разворот под мостом через реку Мелекеска, что позволит разгрузить аварийный участок.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса