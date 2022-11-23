Новый разворот через Мелекеску в Набережных Челнах планируют сдать к лету 2023 года

Новую транспортную развязку через реку Мелекеска в Набережных Челнах длиною 700 метров планируют сдать к лету следующего года. Об этом в ходе осмотра строительных работ на объекте сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

Директор МУП ПАД Марат Анисимов рассказал, что на развороте будет размещена одна двухполосная дорога по 3,5 метра на каждую полосу и 1,5 метра тротуара. Кроме того, будут установлены 40 опор освещения.

В данный момент с места проведения работ выносят коммуникационные сети, устанавливают шпунты, добавил он.

По словам Магдеева, этот объект важный и нужный для города, чтобы уменьшить количество мест концентрации аварий и улучшить трафик.

Ранее «КВ» сообщали, что Набережные Челны получили из бюджета России порядка 683 млн рублей на строительные работы по 7 объектам. На эти средства построят и разворот под мостом через реку Мелекеска, что позволит разгрузить аварийный участок.