Новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2025 году

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казани планируют начать в 2025 году, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Романцов. Проектирование терминала планируется завершить в этом году.

Новый терминал будет способен обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час, что значительно превышает текущие показатели более, чем в два раза.

В настоящее время в аэропорту ведется строительство нового перрона, который планируется сдать к саммиту БРИКС. Перрон позволит разместить около 30 самолетов глав государств, которые прибудут на саммит.

Развитие аэропорта осуществляется в соответствии с мастер-планом до 2050 года, который предусматривает строительство новой инфраструктуры, соответствующей прогнозируемому пассажиропотоку. В 2023 году аэропорт Казани обслужил 5 млн пассажиров.