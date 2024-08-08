Новый терминал в аэропорту Казани начнут строить в 2025 году

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Город
8 августа 2024  09:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казани планируют начать в 2025 году, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Романцов. Проектирование терминала планируется завершить в этом году.

Новый терминал будет способен обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час, что значительно превышает текущие показатели более, чем в два раза.

В настоящее время в аэропорту ведется строительство нового перрона, который планируется сдать к саммиту БРИКС. Перрон позволит разместить около 30 самолетов глав государств, которые прибудут на саммит.

Развитие аэропорта осуществляется в соответствии с мастер-планом до 2050 года, который предусматривает строительство новой инфраструктуры, соответствующей прогнозируемому пассажиропотоку. В 2023 году аэропорт Казани обслужил 5 млн пассажиров.

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