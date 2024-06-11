Новый торговый центр на улице Ершова в Казани построен

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Город
11 июня 2024  16:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Новый торговый центр на улице Николая Ершова построен, сообщила пресс-служба Госстройнадзора РТ. Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, что означает готовность центра к открытию. Застройщиком проекта выступила компания ООО «АртСитиМолл». 

Многофункциональный торговый центр располагается в ЖК «АртСити». Новый торговый центр станет настоящим центром притяжения для жителей района. На пяти этажах, включая подземный, расположатся магазины, рестораны, кафе, спортивные клубы и офисы. Общая площадь здания составляет почти 40 тысяч квадратных метров.

Для удобства посетителей в подземном этаже предусмотрены автостоянка на 266 машино-мест и открытая парковка на 448 мест. На каждом этаже торгового центра оборудованы санузлы для посетителей и персонала, включая универсальные кабины для маломобильных групп.

 Фото: © Госстройнадзор РТ

Официальная дата открытия торгового центра пока не объявлена.

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