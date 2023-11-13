Новый завод позволит производить в Татарстане более 200 видов вычислительной техники

В Лаишевском районе сегодня запустили предприятия по производству компьютерной техники и поверхностному монтажу печатных плат.

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Республика
13 ноября 2023  15:55
Автор:
Дмитрий Смирнов

11 ноября на территории индустриального парка «Лаишево» ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе появилось новое высокотехнологичное производство. Торжественная церемония открытия нового завода компании ICL прошло с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Перед началом мероприятия главе республики генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов доложил главе республики о завершении работ по ответвлению газопровода до границы ОЭЗ «Иннополис» менее чем за 4 месяца.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, на новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров в соответствии с потребностями заказчиков конечных изделий. Мощности производства составляют 300 тысяч материнских плат в год, в перспективе планируется нарастить объемы до миллиона плат. Запуск новой площадки также позволит удвоить объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, серверов. Производство собственных материнских плат позволит выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства.

«Сегодня знаковое событие. Этот проект направлен на обеспечение независимости нашей страны в области ИТ. Мы благодарны за поддержку нашим федеральным коллегам», - сказал Минниханов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что появление нового высокотехнологичного производства - важный момент для развития отечественной электронной промышленности.

«Хотел бы пожелать ICL развиваться в части технологических переделов, идти вглубь, расширяя свою технологическую цепочку, наращивая добавленную стоимость, создавая новые рабочие места», - отметил он.

На рабочем совещании по вопросам дальнейшего развития группы ICL в Татарстане Минниханов заявил: «Считаю, что в своё время мы приняли правильное решение по особой зоне «Иннополис». На площадке в Верхнеуслонском районе у нас сконцентрированы университет и технопарки, а здесь - производства. Индустриальный парк «Лаишево» расположен рядом с Казанью и аэропортом, налажена необходимая инфраструктура – всё это даёт конкурентные преимущества». 

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