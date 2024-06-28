Новый жилой дом на Кул Гали в Казани получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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Город
28 июня 2024  11:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации новому жилому дому по улице Кул Гали в Приволжском районе Казани.

Фото: Госстройнадзор РТ

Строительство объекта началось в ноябре 2021 года. Общая площадь здания составляет 15 650,90 кв. м. Дом 10-этажный и включает в себя 216 квартир общей площадью 9 520,50 кв. м.

Застройщиком жилого дома является ООО СЗ «Изумрудный», генеральным подрядчиком - ООО «БигТау Строй-Инвест», а генеральным проектировщиком - ООО «Проектория».

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