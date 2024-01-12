Новый журналистский конкурс посвятили добрым делам

Положение о конкурсе еще составляется, но уже известны общие контуры и задачи. Целью премии является сохранение морально-нравственных ценностей в журналистике и актуализация позитивного контента, направленного на формирование реальной картины мира.

Депутат Казанской городской Думы, вице-президент фонда «Ярдэм - Помощь», директор образовательно-реабилитационного центра «Ярдэм» Малика Гельмутдинова раскрыла некоторые подробности проекта. У премии пять номинаций: телевизионная программа, телевизионная новость, репортаж, статья в периодической печати, материал в интернет-издании. Участвовать могут абсолютно все журналисты и блогеры, независимо от конфессиональной принадлежности. Материалы принимаются на татарском и русском языках. Главное, чтобы они носили конструктивный характер и были посвящены добрым делам, призывали к милосердию.

Работы будут приниматься с марта по октябрь 2024-го. А итоги подведут в конце года. Учитывать будут не столько количество, сколько качество материалов. Конкретный размер денежной награды пока не определен, он будет известен 1 февраля.

Гельмутдинова пояснила, почему премию решили посвятить именно Альмире Адиатуллиной: «Ветеран журналистики последний десяток лет провела под крылом фонда «Ярдэм». Он был ее домом. У нас она занималась творческой и общественной деятельностью. В последние годы была основателем и редактором газеты »Муслима«, выпускаемой фондом».

Напомним, что Альмира Лутфулловна Адиатуллина (Әлмирә Сарьяз) в 1965 году окончила отделение журналистики филологического факультета КГУ. С 1957-го работала в журнале «Совет мэктэбе» («Советская школа»). С 1964 по 1993 год трудилась в редакции журнала «Азат хатын» (с 1991 года - «Сююмбике»). В конце 80-х - начале 90-х годов Адиатуллина активно участвовала в движении национального возрождения татарского народа. Наибольшую известность ей принесла успешная борьба за право мусульманок фотографироваться на паспорт в платках. Была номинирована на получение Нобелевской премии в числе «100 лучших женщин планеты». Скончалась 27 июля 2021 года на 84-м году жизни.

Президент фонда «Ярдэм - Помощь» Ильгам Исмагилов отметил, что премия будет ежегодной. Далее он вкратце рассказал о деятельности фонда за прошлый год.

Порядка 200 инвалидов прошли курсы реабилитации по специальной программе «Видеть и слышать сердцем». В спортивном инклюзивном комплексе «Дан» проведено 38 мероприятий - охвачено более 3500 человек. На сегодняшний день в комплексе бесплатно занимается около 500 инвалидов. В прошлом году нуждающимся роздано порядка 40 тысяч порций горячего питания. Ежемесячно раздаются продуктовые наборы 30 одиноким бабушкам и дедушкам, а также 50 продуктовых сертификатов выпускникам детских домов.