Новым руководителем комитета по благоустройству Казани назначен Альберт Шайнуров

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Город
23 июня 2025  12:48

Альберт Шайнуров возглавил Комитет внешнего благоустройства Казани, сменив на этом посту Игоря Саляхутдинова, который перешел на должность директора МУП «ДРЭУ Кировского района». Назначение нового руководителя состоялось на еженедельном совещании в городском исполкоме под председательством мэра Ильсура Метшина.

Шайнуров представляет собой яркий пример кадрового роста внутри городской администрации. Начав карьеру со студенческой скамьи, он прошёл путь от работы в административной комиссии до заместителя председателя комитета. «Это демонстрация работающего социального лифта в нашей системе», – подчеркнул Метшин.

Основным вызовом для нового руководителя станет реформирование системы зимней уборки города. Как отметил мэр, если с летним содержанием улиц Казань справляется успешно, то снегопад по-прежнему остаётся серьёзным испытанием для коммунальных служб. Разработка и внедрение новой эффективной системы зимней уборки включены в персональные ключевые показатели эффективности Шайнурова.

Куратором направления благоустройства останется заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

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Новым руководителем комитета по благоустройству Казани назначен Альберт Шайнуров
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