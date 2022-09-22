Новым сенатором от Татарстана стал Александр Терентьев

Полномочия сенатора России — представителя от Татарстана занял замруководителя аппарата Президента РТ Александр Терентьев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Терентьев займет место Ленара Сафина, который в конце августа этого года стал ректором Казанского федерального университета.

Ранее «КВ» сообщали, что глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия, а все из-за того, что его избрали депутатом горсовета Шинниковского округа. Депутаты единогласно приняли отставку Муллина.