 Новым сенатором от Татарстана стал Александр Терентьев
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Новым сенатором от Татарстана стал Александр Терентьев

Ранее он занимал пост замруководителя аппарата президента РТ.

Россия/Мир
22 сентября 2022  16:25
Автор:
Роза Габитова

Полномочия сенатора России — представителя от Татарстана занял замруководителя аппарата Президента РТ Александр Терентьев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов. 

Терентьев займет место Ленара Сафина, который в конце августа этого года стал ректором Казанского федерального университета.

Ранее «КВ» сообщали, что глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия, а все из-за того, что его избрали депутатом горсовета Шинниковского округа. Депутаты единогласно приняли отставку Муллина. 

 

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