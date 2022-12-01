Новым заместителем главы Минстроя Татарстана назначена Элеонора Абубакирова

Новым заместителем главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначена Элеонора Абубакирова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром республики, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Абубакирова приступит к своим обязанностям с 5 декабря этого года.

В настоящее время у главы Минстроя республики Марата Айзатуллина шесть заместителей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что замглавы департамента президента РТ по вопросам внутренней политики назначили Марата Хисамеева.