 Новым заместителем главы Минстроя Татарстана назначена Элеонора Абубакирова
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Новым заместителем главы Минстроя Татарстана назначена Элеонора Абубакирова

Абубакирова приступит к своим обязанностям с 5 декабря этого года.

Республика
1 декабря 2022  15:14
Автор:
Роза Габитова

Новым заместителем главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначена Элеонора Абубакирова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром республики, опубликовано на портале правовой информации. 

Согласно документу, Абубакирова приступит к своим обязанностям с 5 декабря этого года. 

В настоящее время у главы Минстроя республики Марата Айзатуллина шесть заместителей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что замглавы департамента президента РТ по вопросам внутренней политики назначили Марата Хисамеева.

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