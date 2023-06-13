Новым замглавы МВД по РТ назначили Фяргата Мухаметзянова

Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра внутренних дел по РТ. Им стал Фяргат Мухаметзянов.

Таким образом, у министра Артема Хохорина четыре заместителя. До своего нового назначения полковник был заместителем начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка.

Ранее «КВ» сообщали, что Проректором КГМУ назначили бывшего главврача клиники КФУ. Новый проректор будет руководить направлениями, связанными со взаимодействием с отраслью практического здравоохранения.