О казанском Малом Чайковом озере теперь знают в Китае

На Глобальном Форуме Мэров подвели итоги Международной премии Гуанчжоу. Инициатива Казани по реабилитации озера Малое Чайковое была отмечена Медалью почета, сообщает пресс-служба ГАУЗ ГКБ№7 им. М.Н. Садыкова.

Озеру не просто дали новую жизнь, но и создали возле него многофункциональную площадку с различными зонами для реабилитации пациентов, отдыха врачей и прогулок жителей.

30 ноября завершилось голосование за «Приз зрительских симпатий». Казань оказалась третьей, набрав 520 тысяч голосов. Впереди только китайский Сяньнин и индийский Пимпри-Чинчвад. Кстати, Казань стала единственным российским городом, вошедшим в топ-15 финалистов премии. Всего к участию в ней подали 274 заявки из 193 городов и 54 стран.