О юридической помощи участникам СВО и их семьям в РТ расскажут в ходе прямого эфира

Министр расскажет о мерах поддержки и бесплатной юридической помощи. Программа начнется в 10 утра в официальных сообществах РТ в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и YouTube. Пользователи смогут задать вопросы, на которые министр ответит в прямом эфире, а остальные получат ответ после программы.

Программа #ТатарстанОнлайн стартовала в апреле 2020 года и позволяет татарстанцам задавать вопросы гостям студии онлайн. За это время в программе приняли участие более 40 министров, руководителей ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в программе принял участие и ответил на вопросы пользователей Раис РТ Рустам Минниханов.