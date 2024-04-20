Обьем инвестиций в Татарстане за прошлый год вырос до 1,1 триллиона рублей

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Республика
20 апреля 2024  18:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Объём привлечённых инвестиций за 2023 год в республике увеличился на 20%, заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин. По его словам, теперь он составляет 1,1 трлн рублей.

При этом, 70% от общего объёма инвестиций – собственные средства региональных предприятий.

Валовый продукт в Татарстане также показал небольшой рост – повысился на 3,6% и составил 4,3 трлн рублей. В основном, рост показали сферы строительства, торговли и промышленности.

Из Татарстана отгрузили продукцию на 4,7 трлн рублей. Ключевой вклад в динамику внесли обрабатывающие отрасли, объяснил Песошин. Оборот розничной торговли превысил 1,4 трлн рублей.

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