Конверты с отпечатком губ: как промоутеры прямо в центре Казани завлекают студенток в вебкам

В Казани на улице Баумана часто приходится брать листовки у промоутеров. Если раньше они приглашали посетить различные кафе, экскурсии или салоны, то теперь студентов столицы РТ, а если точнее – студенток, приглашают стать работниками казанской вебкам-студии.

«Неужели я похожа на вебкамщицу?»

Новый способ заманивать девушек в вебкам-студию появился недавно. Студентка КФУ Алиса (имя изменено) рассказала нашему изданию, что ей вручили приглашение в конверте на улице Баумана. В нем она обнаружила листовку, на которой подробно описываются условия работы. Молодым студенткам предлагают заработок от 60 тыс. рублей, свободный график и премии. Также кандидатке в вебкам нужно быть коммуникабельной, знать английский язык и иметь приятную внешность.

«Я возвращалась домой после пятой пары, примерно в шесть часов вечера. У меня было ужасное настроение из-за проблем в учебе и личных переживаний. Мое лицо, я думаю, описывало мое состояние», — поделилась девушка.

Алиса шла в наушниках, погрузившись в свои проблемы, когда к ней обратилась промоутер или, как подумала Алиса, «блогерша, снимающая социальный эксперимент, потому что она была без каких-либо опознавательных знаков или жилетки». Студентка обратила внимание на необычную внешность девушки, вручившей ей приглашение.

«Посреди улицы меня остановила незнакомая девушка и дала мне обычный белый конверт, но на нем был отпечаток женских губ, накрашенных помадой. Не знаю почему, но я решила, что мне вручили презент для грустных, как в социальных роликах, где девушкам дарят цветы», — смеется Алиса.

Девушка не стала открывать конверт на улице, засунула его в пакет и поехала домой.

«Я открыла конверт дома. Увидела, что там лежит шоколадка „Киндер“ и розовая листовка, наверное,подумала я, это добрые пожелания и приятные слова», — подумала Алиса.

Но оказалось, что это приглашением в вебкам-студию с полным перечнем навыков, указанием заработной платы и контактов для связи с менеджерами.

«Меня это очень рассмешило. Неужели я похожа на вебкамщицу? Конечно, я понимаю, что рассуждаю странно, но все же для меня образ работницы студии складывается иначе», — отметила она.

Позже Алиса узнала, что «конвертик» получили и ее одногруппницы.

«Развитие виртуальных отношений»

Мы решили позвонить в студию по номеру который передала нам Алиса. В разговоре журналист «КВ» представилась студенткой, которая ищет высокий заработок. Нам ответил мужчина, который назвался Алексеем. На вопрос о том, на что стоит пойти, чтобы заработать указанные 60 тыс. рублей, Алексей поспешно ответил, что в их студии «никакой грязи нет».

«Сразу хочу предупредить, что у нас никакой грязи нет. Наш формат работы — это развитие виртуальных отношений. Наши модели не создают порно-контент. Да, они должны выглядеть сексуально перед камерами, но сексуальность не значит обнаженность. Вы должны быть эмоционально готовы к тому, что можете увидеть половой орган по ту сторону экрана», — рассказал собеседник.

Пункт в листовке о знании английского, оказалась, не так важен. Алексей предложил пользоваться онлайн-переводчиками. Студия предоставляет место для снятия материала, оборудование и сексуальное белье, сказал сотрудник сомнительного бизнеса. И честно предупредил нашу «студентку» о том, что существует опасность слива (обнародованием фотографий, видео и данных модели в интернете и социальных сетях – прим. Ред.) во время «работы».

«Есть проблема слива моделей. Такое происходит, в первую очередь, из-за глупостей моделей. Она либо разглашает свою личную информацию, либо дает свой действующий номер и соцсети. Если выполнить все наши правила, касаемые безопасности, то в лучшем случае этого можно будет избежать, но вы должны понимать, что это работа в интернете и ваш заработок зависит от популярности», — рассказывал об особенностях «работы», на которую приглашают промоутеры, Алексей.

Вебкам со стороны закона

На вопрос о том – законно ли раздавать на улице рекламу и приглашать девушек работать в вебкам-студии, ответы экспертов неоднозначные. С одной стороны производство порнографического контента в Российской Федерации — незаконная деятельность. Но иногда девушки просто сидят и общаются на камеру, без намека на интим.

Казанский адвокат Фархад Шемякин считает, что грань между эротикой и порнографией размытая. Нужно понять — материалы порнографического ли характера? Если в материалах будут показывать и акцентировать внимание на половых органах, то это незаконно, а сама эротика законна.

«В настоящее время значительное количество сфер взаимодействия людей цифровизируются. Само понятие цифровизации – нейтрально. Это лишь форма осуществления деятельности человека. Правомерным или неправомерным может быть только содержание такой деятельности. С точки зрения права, типа правового регулирования, способа регулирования ее можно охарактеризовать как запрещенную», — рассказал «КВ» адвокат Константин Насыхов.

По его словам, в зависимости от содержания действий, они могут подпадать под статью 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«Между тем, многие такие „конторы“ думают, что если они будут транслировать свой „продукт“ на территорию иностранного государства, то УК РФ в отношении их действий не будет применяться. Однако указанное преступление совершается на территории РФ, а значит, подлежит его юрисдикции независимо от места окончания его совершения», — отметил эксперт.

Однако, по словам Насыхова, эта сфера является проблемной в законодательстве РФ. Это связано с новизной для нашего времени вида общественных отношений – цифровых.

«Можно точно сказать, что, в первую очередь, в данной сфере право должно регулировать такие ситуации запретительным методом, методом административного и уголовного воздействия», — заключил эксперт.