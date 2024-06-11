Обеспечение безопасности на концерте Басты в Казани обошлось в 1,1 млн рублей

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Город
11 июня 2024  14:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Как стало известно из материалов тендера на портале госзакупок, на обеспечение безопасности на концерте российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), который прошел 9 июня на стадионе «Ак Барс Арена», было потрачено более 1,1 миллиона рублей.

Закупка услуг по обеспечению общественного порядка безопасности за счет привлечения контролеров-распорядителей была проведена у единственного поставщика. В документах количество специалистов, необходимых для обеспечения безопасности, не уточняется.

Напомним, концерт Басты собрал 23 тысячи слушателей, став первым масштабным выступлением рэпера в Казани.

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