 Обладатель бронзы чемпионата мира из Челнов отправился на военную службу
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Обладатель бронзы чемпионата мира из Челнов отправился на военную службу

Вместе с ним ряды спортивной роты пополнили 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника.

Республика
18 ноября 2022  10:31
Автор:
Дамира Хайрулина

Бронзового призера чемпионата мира по тяжелой атлетике из Челнов Зульфат Гараев призвали на военную службу в спортроту ЦСКА/Самара, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ряды спортивной роты пополнили также 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника. В числе призванных - серебряный призер Первенства мира Иван Гергет, победитель международного турнира «Борцовская Лига Поддубного» Павел Белкин и другие.

Сообщается, что все спортсмены после прохождения медкомиссии убыли к месту службы.

Новобранцам предстоит пройти курс молодого бойца, а также занятия по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской и инженерной подготовке.

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