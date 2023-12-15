Владимир Путин: Федеральное правительство работает над решением проблемы обмеления Волги

Татарстанский министр экологии напомнил про важную инициативу нашей республики.

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Республика
15 декабря 2023  10:32
Автор:
Дмитрий Смирнов

В ходе очередной своей прямой линии, отвечая на вопрос про обмеление Волги, президент России Владимир Путин заметил, что федеральное правительство работает над решением этой проблемы.  

Чуть позже реакцию главы государства прокомментировал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Татарстан неоднократно высказывался по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги, водных биоресурсов, призывая к сокращению сброса через гидроузлы, а также максимальной экономии в расходовании водных ресурсов», — разъяснил он.

В Минэкологии РТ напомнили, что на протяжении всего летнего периода республика от имени пяти субъектов — Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей — выступала с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы для экономии водных ресурсов и восстановления уровня Волги.

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