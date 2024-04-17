Обновленные промышленные территории станут украшением Казани

Как сообщила в рамках «делового понедельника» в мэрии главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, 26 и 27 апреля на базе завода «Теплоприбор» состоится архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Весенние встречи». В этот раз спикеры затронут тему развития промышленных территорий. Отметим, что такая тема будет обсуждаться уже во второй раз в связи с ее актуальностью для нынешней Казани. Пока, по словам Тухватуллиной, многие бывшие промышленные площади в городе нуждаются в реновации. А у потенциальных инвесторов нет

понимания, как они могли бы их использовать с пользой для себя и города.

Мэр Казани Ильсур Метшин на это заметил, что «вынуждены проводить «Диалоги» на эту тему второй раз, но мы проведем и второй, и третий, потому что в мире найдется не больше двух десятков примеров, когда реновации удавались. Будем настойчиво проводить, дискутировать, главное, что в диалоге с самими предприятиями». Глава города сказал, что реновация - это важнейшее направление развития города и к дискуссии приглашаются не только специалисты, но и руководители предприятий. В качестве позитивного примера Метшин привел создание на улицах Родины и Аделя Кутуя новых жилых комплексов. «Раньше не было понимания, откуда возьмутся средства, но получился красавец-микрорайон. Спасибо строительству Вознесенского тракта, федеральному нацпроекту, а также руководству страны и республики, что помогают осуществлять наши мечты. То, что мы сегодня обсуждаем и начинаем реализацию в Кировском районе, - это вертолетный завод, «Сантехприбор». Важно, что мы идем, не только мечтаем, но и привлекаем лучших архитекторов, урбанистов, градостроителей, делаем это в диалоге со специалистами нашего города, собственниками зданий», - резюмировал мэр.

Главный архитектор Казани рассказала о программе будущей конференции. Она разделена на два блока: проектирование промышленных площадок и реновация бывших промышленных территорий. В первой части специалисты из Института развития города поделятся методическими рекомендациями по работе с новыми промышленными территориями. Здесь же разберут и практики из других городов, не только российских. Среди заявленных спикеров - член Международного сообщества городских и региональных планировщиков Яна Голубева, основатель архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева, ведущий советник Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Владислав Николаев.

Во втором блоке участники конференции обсудят сложности реновации бывших производственных площадей, многие из которых находятся в исторической части Казани. Часто там сохранилась инженерная и транспортная инфраструктура, своя особая архитектура. Спикеры расскажут о проектах реновации казанских льнокомбината, завода «Теплоприбор» и предприятия «Данафлекс», некоторых других объектов. Особое внимание в программе уделено серии лекций соосновательницы архитектурного бюро NOWADAYS office и члена Союза московских архитекторов Натальи Масталерж, которая поделится опытом работы над проектом реновации территории бывшей фабрики Алафузова, расскажет о методологии и подходах к историческому анализу, аналитике потенциала территории и решениях, принятых на основе собранной информации.

«Задача амбициозна, «ржавый пояс» пронизывает всю Казань. Мы были промышленным городом, таким и остаемся, но сегодня предприятия находятся не в черте города. Мы ставим задачу в «ржавом поясе» не просто провести реновацию, но сделать его красивым ожерельем, которое будет благоустроенным и отвечать самым современным требованиям, - это уже Казань завтрашнего дня», - со своей стороны заявил Метшин. Будущие проекты в случае их одобрения будут реализовываться с заделом не на 5 - 10 лет, как происходит сейчас, а с горизонтом планирования лет в 50.

В завершение конференции обсудят роль монументального искусства в городской среде.