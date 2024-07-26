Оборот исламского банкинга в РТ достиг 2,8 млрд рублей за полгода

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Россия/Мир
26 июля 2024  16:09
Автор:
Эндже Гарафиева

За первые шесть месяцев 2024 года оборот исламского банкинга в Татарстане составил 2,8 млрд рублей. Об этом сообщило Минэкономики республики, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, за этот период было заключено 1,2 тысячи банковских сделок, соответствующих нормам шариата. Как отметил Руслан Халиуллин, руководитель подразделения по партнерскому финансированию при Минэкономики РТ, после запуска федерального эксперимента по внедрению партнерского (шариатского) финансирования число таких сделок увеличилось вдвое. 

Напомним, что двухлетний эксперимент стартовал 1 сентября 2023 года в четырех регионах России: Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. В рамках проекта была создана электронная торговая площадка для работы с партнерскими финансовыми продуктами. 

На сегодняшний день в реестре Банка России насчитывается 22 компании, работающие в сфере партнерских финансов. Из них 16 компаний зарегистрированы в Татарстане.

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