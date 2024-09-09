Оборот строительной области в Татарстане вырос на четверть

Оборот строительной отрасли Татарстана в первой половине 2024 года продемонстрировал значительный рост – на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на VIII Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы».

Песошин отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в России по объемам ввода жилья. За 8 месяцев в республике введено более 2,5 млн квадратных метров жилья, и по этим данным Татарстан занимает третью позицию в России и первую по Приволжскому федеральному округу.

Доля строительного комплекса в валовом региональном продукте Татарстана составляет 7%. Достигнутые результаты, по словам Алексея Песошина, – это итог работы тысяч профессионалов строительной отрасли республики.