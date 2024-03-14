Обращение Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова по случаю выборов Президента России

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Республика
14 марта 2024  09:58

Уважаемые татарстанцы!

15–17 марта состоятся выборы Президента России.

Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед.

Сегодня Республика Татарстан – опорный субъект Российской Федерации, регион-лидер как по основным макроэкономическим показателям, так и качеству жизни. Мы строим планы и уверенно движемся вперед. Модернизируем производства и реализуем крупные инфраструктурные проекты. Выполняем все социальные обязательства и создаем возможности для самореализации граждан. Преображаем общественные пространства.

Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики.

Татарстан всегда отличался высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, единения общества, особенно в период испытаний.

В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением консолидации граждан. Мы изберем не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России.
Особый символизм приобретает слоган избирательной кампании: «Вместе мы сила – голосуем за Россию».

Уважаемые избиратели!

В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре.

С завтрашнего дня по всей республике откроются более 2,7 тысяч избирательных участков во всех муниципальных районах и городских округах.

Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор. Приходите всей семьей на выборы!

 Р.Н. Минниханов

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