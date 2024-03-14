Обращение Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова по случаю выборов Президента России

Уважаемые татарстанцы!

15–17 марта состоятся выборы Президента России.

Результат волеизъявления граждан нашей многонациональной страны, безусловно, будет иметь исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед.

Сегодня Республика Татарстан – опорный субъект Российской Федерации, регион-лидер как по основным макроэкономическим показателям, так и качеству жизни. Мы строим планы и уверенно движемся вперед. Модернизируем производства и реализуем крупные инфраструктурные проекты. Выполняем все социальные обязательства и создаем возможности для самореализации граждан. Преображаем общественные пространства.

Многое сделано, но немало еще предстоит. Поэтому крайне важно продолжить курс на укрепление Отечества и процветание родной республики.

Татарстан всегда отличался высоким уровнем межнационального и межконфессионального согласия, единения общества, особенно в период испытаний.

В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением консолидации граждан. Мы изберем не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России.

Особый символизм приобретает слоган избирательной кампании: «Вместе мы сила – голосуем за Россию».

Уважаемые избиратели!

В Татарстане предвыборный период прошел в конструктивной и спокойной обстановке, что свидетельствует о высокой электоральной культуре.

С завтрашнего дня по всей республике откроются более 2,7 тысяч избирательных участков во всех муниципальных районах и городских округах.

Призываю вас, как и прежде, проявить активную гражданскую позицию и сделать ответственный выбор. Приходите всей семьей на выборы!

Р.Н. Минниханов