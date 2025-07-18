Образование и медицина: стало известно в каких сферах казанцы работают долго

Свежее исследование кадрового агентства Level Group выявило любопытные тенденции на рынке труда Казани. Оказалось, что 36,5% горожан остаются верны одной компании более пяти лет, причем 7,3% сотрудников не меняют место работы свыше десяти лет.

Наибольшую преданность работодателям демонстрируют специалисты сферы образования и науки (12%), медицины и фармацевтики (11%). За ними следуют работники промышленного производства и логистики (по 10%), а также финансового сектора и девелопмента (по 9%).

Противоположная ситуация наблюдается в IT-секторе и розничной торговле, где каждый пятый сотрудник меняет работу в течение первого года. HR-эксперты связывают эту тенденцию с высокой конкуренцией за квалифицированные кадры и динамичным развитием этих отраслей.

«Ключевыми факторами лояльности сотрудников становятся достойная зарплата с регулярной индексацией (28,1%), комплексный соцпакет (21,9%) и четкие перспективы карьерного роста (19,8%)», – отмечает HR-директор Level Group Валентина Романова.

Исследование также показало, что лишь 1% казанцев принципиально не готовы к длительной работе в одной компании независимо от предлагаемых условий. Большинство же сотрудников ценят стабильность и возможности профессионального развития на одном месте.