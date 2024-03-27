Образование остается самой значительной статьей расходов бюджета

Об исполнении консолидированного бюджета республики за январь - февраль рассказали журналистам сразу два заместителя министра финансов РТ Алла Анфимова и Гела Герасимова.

Первой выступила Анфимова, которая раскрыла доходную составляющую консолидированного бюджета. По ее словам, на 1 марта общее поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 69,2 млрд рублей. Это 17,3% от годового плана. Из этой суммы 58,6 млрд рублей ушло в бюджет республики и 10,6 млрд рублей - в муниципальные бюджеты.

Почти 70 млрд рублей мобилизованных доходов - это четвертое место среди регионов страны и уверенное первое - в ПФО.

Самые большие доли среди собранных за два месяца налогов - 32 и 27% - приходятся соответственно на налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. НДФЛ в республике собрали в объеме 22,4 млрд рублей, а налог на прибыль - 18,5 млрд рублей.

Больше всего налога на прибыль поступило от таких отраслей, как нефтегазовый комплекс - 5701 млн рублей, или 30,8%; торговля - 1907,2 млн рублей, или 10,3%; химическое и нефтехимическое производство - 953,8 млн рублей, или 5,1%; строительство - 922,5 млн рублей, или 5%; кредитные организации - 827,4 млн рублей, или 4,5%. Впрочем, как отметила Анфимова, в сферах торговли, а также химического и нефтехимического производства в отчетный период произошло некоторое сокращение объемов уплаченных налогов по сравнению с предыдущими двумя месяцами. В торговле это было связано с падением продаж новых автомобилей. Также такие предприятия, как «Казаньоргсинтез», «Нэфис косметикс» и «Нижнекамскшина», уменьшили объемы производства.

Поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана за два месяца с начала года составили 6,6 млрд рублей.

Что касается неналоговых доходов, то их поступления в консолидированный бюджет республики достигли отметки 7,6 млрд рублей.

Планируется, что в этом году из федерального бюджета в республиканский поступят межбюджетные трансферты на сумму 68,2 млрд рублей. Основная часть из них, а именно 57,8 млрд рублей, или 85%, - это субсидии, направленные на софинансирование проектов и программ Татарстана. А за январь - февраль доходы за счет федеральных средств составили 12,7 млрд рублей.

Герасимова, в свою очередь, сообщила о расходах консолидированного бюджета Татарстана, которые в январе и феврале текущего года составили 61,1 млрд рублей.

Самой большой расходной статьей, как и ранее, стала сфера образования. В республиканском бюджете ее доля 29%, в местных бюджетах в совокупности доходит до 72%.

Самые большие статьи расходов, которые покрываются поступающими из федерального центра трансфертами, - это реализация национальных проектов, дорожное строительство и различные экологические мероприятия. Общий объем финансирования мероприятий в рамках 13 национальных проектов, реализуемых в республике, на 2024 год составляет 25,8 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 14,3 млрд рублей, бюджета Татарстана - 11,5 млрд рублей.

Из новых национальных проектов, анонсированных в ходе послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, почти все предполагаются к реализации с 2025 года. Кроме проекта «Молодежь России» - по нему финансирование требует уточнения.