Обрыв кабеля в Татарстане: 3,8 млн россиян остались без интернета

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Республика
15 января 2025  17:05

В Татарстане произошло повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи, что привело к снижению скорости интернета для 3,8 миллионов жителей России в 21 регионе. Об этом сообщили представители Роскомнадзора изданию РИА Новости.  

Авария случилась на участке между населенными пунктами Тюлячи и Новая Тура. Специалисты уже приступили к устранению последствий и обещают восстановить связь до 21:00 по московскому времени.  

Проблемы с интернетом затронули как частных пользователей, так и бизнес-структуры, что вызвало временные неудобства в работе онлайн-сервисов и коммуникаций. РКН призывает абонентов набраться терпения, пока ведутся ремонтные работы.  

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