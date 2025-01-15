Обрыв кабеля в Татарстане: 3,8 млн россиян остались без интернета

В Татарстане произошло повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи, что привело к снижению скорости интернета для 3,8 миллионов жителей России в 21 регионе. Об этом сообщили представители Роскомнадзора изданию РИА Новости.

Авария случилась на участке между населенными пунктами Тюлячи и Новая Тура. Специалисты уже приступили к устранению последствий и обещают восстановить связь до 21:00 по московскому времени.

Проблемы с интернетом затронули как частных пользователей, так и бизнес-структуры, что вызвало временные неудобства в работе онлайн-сервисов и коммуникаций. РКН призывает абонентов набраться терпения, пока ведутся ремонтные работы.