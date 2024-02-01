Общественная палата РТ и «Единая Россия» договорились о наблюдении за выборами

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Республика
1 февраля 2024  19:12
Автор:
Виктория Осинина

Общественная палата Татарстана и региональное отделение партии «Единая Россия» 1 февраля подписали  соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за выборами Президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта и выборами различного уровня, которые будут проходить в течение ближайших трех лет, сообщает ИА "Татар-информ".

Соглашение подписали председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Как отметил Самигуллин, региональным отделением “Единой России” подобное соглашение подписывается не в первый раз. Предыдущее заключалось в 2020 году. 

Глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева подчеркнула, что выборы в регионе на протяжении уже нескольких циклов характеризуются тем, что в них активно принимает участие молодежь – причем и как избиратели, и как наблюдатели.

У нас уже подписаны подобные соглашения о наблюдении за выборами с несколькими молодежными организациями. Это и организации молодежи, работающей на предприятиях республики, это и большая организация Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан, это и Лига студентов РТ, студенческие отряды. Есть различные некоммерческие организации, которые также возглавляются молодыми людьми, и они также принимают участие», – рассказала Валеева.

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Общественная палата РТ и «Единая Россия» договорились о наблюдении за выборами
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