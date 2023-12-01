Общественники проконсультируют людей с ОВЗ

К традиционно обсуждаемым темам в этот раз добавится еще одна –участие в национальном чемпионате «Абилимпикс».

Все желающие могут обратиться на горячую линию по телефону 8(800)350-44-72 с 10.00 до 12.00. Обращения также принимаются через интернет-приемную Общественной палаты РТ, но только до полуночи 30 ноября.

Организаторы данного мероприятия – Комиссия по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора, Комиссия по развитию образования, науки и просветительской деятельности ОП РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Общественная комиссия ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», Отделение пенсионного фонда РФ по РТ.