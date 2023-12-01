news_header_top_970_100

Общественники проконсультируют людей с ОВЗ

Горячая линия по вопросам установления инвалидности, мерам социальной поддержки, трудозанятости пройдет 1 декабря в Общественной палате РТ.

news_top_970_100
Республика
1 декабря 2023  09:26
Автор:
Дмитрий Смирнов

К традиционно обсуждаемым темам в этот раз добавится еще одна –участие в национальном чемпионате «Абилимпикс».

Все желающие могут обратиться на горячую линию по телефону 8(800)350-44-72 с 10.00 до 12.00. Обращения также принимаются через интернет-приемную Общественной палаты РТ, но только до полуночи 30 ноября.

Организаторы данного мероприятия – Комиссия по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора, Комиссия по развитию образования, науки и просветительской деятельности ОП РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Общественная комиссия ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», Отделение пенсионного фонда РФ по РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Три студента из Татарстана стали победителями общероссийского конкурса
29-31 января состоится «ТатАгроЭкспо» 2024
В Москве покажут, как в Татарстане заботятся о пожилых людях
Каких сюрпризов ждать от предновогоднего месяца
Каких сюрпризов ждать от предновогоднего месяца
Так ли страшен сифилис в 21 веке?
Казанский физик Ринат Вафин прикоснулся к тайнам человеческого мозг
Как вылезти из демографической ямы и не скатиться обратно?
Как вылезти из демографической ямы и не скатиться обратно?
В РТ почти 280 тыс. человек получают пенсию по инвалидности