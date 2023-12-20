Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента РФ начал работу в Казани

«Общественный штаб – это горячая точка наблюдения. Здесь будет налажен мониторинг всего избирательного процесса именно в части соблюдения прав граждан, а также проведут круглые столы и встречи с экспертами. Вся работа будет направлена на обеспечение прозрачности и легитимности выборов», - прокомментировала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Мы больше всех заинтересованы, чтобы на выборах было как можно больше общественных наблюдателей. Главный приоритет – открытость и легитимность. Чем больше наблюдателей, тем лучше контролируется и отслеживается процесс», - отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Эксперты, представители молодежных организаций и общественники встретились в штабе, чтобы обсудить особенности проведения кампании и риски голосования. Новые изменения в законодательстве позволят увеличить количество наблюдателей на избирательных участках. Это сделает выборы более прозрачными.