Общественный транспорт Татарстана преобразился к 80-летию Победы

В преддверии юбилея Победы в Татарстане реализован масштабный проект по брендированию общественного транспорта. В праздничном оформлении теперь ходят:

300 автобусов

20 трамваев и троллейбусов

Подвижной состав казанского метро

Также обновлен дизайн 140 остановочных павильонов. В салонах транспорта демонстрируются тематические видеоролики.

Значимость проекта:

Сохранение исторической памяти

Патриотическое воспитание молодежи

Создание праздничной атмосферы

«Такие инициативы формируют осознанное отношение к истории, передавая ценности между поколениями», — подчеркнул замминистра транспорта РТ Айрат Садыков.

Специальное оформление будет радовать жителей республики в течение всего праздничного периода.