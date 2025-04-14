Общественный транспорт Татарстана преобразился к 80-летию Победы

news_top_970_100
Город
14 апреля 2025  15:41

В преддверии юбилея Победы в Татарстане реализован масштабный проект по брендированию общественного транспорта. В праздничном оформлении теперь ходят:

  • 300 автобусов

  • 20 трамваев и троллейбусов

  • Подвижной состав казанского метро

Также обновлен дизайн 140 остановочных павильонов. В салонах транспорта демонстрируются тематические видеоролики.

Значимость проекта:

  •  Сохранение исторической памяти
  •  Патриотическое воспитание молодежи
  •  Создание праздничной атмосферы

«Такие инициативы формируют осознанное отношение к истории, передавая ценности между поколениями», — подчеркнул замминистра транспорта РТ Айрат Садыков.

Специальное оформление будет радовать жителей республики в течение всего праздничного периода.

news_right_column_240_400
Новости
Весна – лучшее время для покупки щенка
Общественный транспорт Татарстана преобразился к 80-летию Победы
Звездопад Лириды: где и когда наблюдать в Татарстане
В Татарстане за сутки ликвидировано 10 пожаров
509 экскурсоводов в Татарстане прошли аттестацию
В Татарстане ожидается резкое потепление до +20°
В Казани стартует строительство восьми домов по соцпрограмме
Как получить пенсию в два раза выше средней