Общественный транспорт Татарстана преобразился к 80-летию Победы

В преддверии юбилея Победы в Татарстане реализован масштабный проект по брендированию общественного транспорта. В праздничном оформлении теперь ходят:
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300 автобусов
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20 трамваев и троллейбусов
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Подвижной состав казанского метро
Также обновлен дизайн 140 остановочных павильонов. В салонах транспорта демонстрируются тематические видеоролики.
Значимость проекта:
- Сохранение исторической памяти
- Патриотическое воспитание молодежи
- Создание праздничной атмосферы
«Такие инициативы формируют осознанное отношение к истории, передавая ценности между поколениями», — подчеркнул замминистра транспорта РТ Айрат Садыков.
Специальное оформление будет радовать жителей республики в течение всего праздничного периода.