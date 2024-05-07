Обсуждения с Кувейтом впервые пройдут на площадке KazanForum в этом году

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Республика
7 мая 2024  15:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Стало известно, что будут обсуждать на площадках KazanForum, который состоится в середине мая в столице Татарстана. О планах рассказала руководитель Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина.

В этом году на форуме впервые пройдут обсуждения в рамках заседания межправительственной комиссии с Кувейтом – государством на юго-западе Азии.

В деловую программу включили съезд счетных палат ОИС и налоговых органов стран СНГ. Большое внимание уделят встречам по двустороннему сотрудничеству с различными странами.

На данный момент официально ждут делегации от многих стран, включая ОИС. Самые многочисленные иностранные делегации будут из Малайзии и Ирана. Руководители субъектов вовлекаются активнее, и площадка становится интереснее

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