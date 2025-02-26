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Обход Нижнекамска и Челнов: 1,4 миллиона автомобилей за два месяца

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Республика
26 февраля 2025  11:26

Новая трасса в обход Нижнекамска и Набережных Челнов оказалась востребованной: с момента открытия 22 декабря по 24 февраля по ней проехало более 1,4 миллиона автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ежедневно по автодороге проезжает в среднем 20 тысяч машин, а на самом загруженном участке, от развязки у села Костенеево до поворота на Нижнекамск, этот показатель превышает 28 тысяч автомобилей в сутки.

Основной трафик приходится на легковые автомобили (60%), грузовики составляют 38%, а автобусы – всего 2%.

Напомним, обход Нижнекамска и Набережных Челнов имеет протяженность 81 км и включает в себя 10 мостов, в том числе мост через Каму длиной 1,3 км, а также шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях. Движение по новой трассе было открыто 22 декабря прошлого года Президентом России Владимиром Путиным.

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