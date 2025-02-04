Объявлен конкурс на замещение должности зампредседателя Арбитражного суда ПО

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Республика
4 февраля 2025  12:53

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о поиске кандидата на вакантную должность заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа, расположенного в Казани. Вакансия появилась в декабре прошлого года после перевода Виталия Петрушкина на должность судьи Верховного суда России.

Петрушкин, выпускник юридического факультета Казанского университета, имеет более 25 лет опыта работы в судебной системе. С 1997 года он работал в Арбитражном суде Татарстана, а в 2013 году возглавил судебный состав в Арбитражном суде Поволжского округа. В 2022 году его назначили заместителем председателя суда на шестилетний срок.

Приём заявок на вакансию продлится до 25 февраля. Кандидат, рекомендованный ВККС, должен будет получить одобрение кадровой комиссии при администрации президента России.

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