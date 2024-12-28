Обязательная регистрация собак в Татарстане: сроки и порядок

С 1 января 2025 года все владельцы собак в возрасте трех месяцев и старше в Татарстане обязаны зарегистрировать своих питомцев. Это требование установлено в новом постановлении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Документ предписывает, что собаки, находящиеся у владельцев на момент вступления в силу постановления, должны быть зарегистрированы в течение одного года. Кроме того, всех новорожденных щенков необходимо регистрировать в течение трех месяцев после их появления на свет.

Процедура регистрации проходит в государственных ветеринарных учреждениях, которые подведомственны Главному управлению ветеринарии Кабмина Татарстана. Если гражданин приобрел собаку, возраст которой превышает три месяца, ее нужно зарегистрировать в течение тридцати дней с момента покупки.

Регистрация включает в себя маркировку животного: в его тело вводится электронное устройство с уникальным идентификационным номером. Данные о собаке и ее владельце будут занесены в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Процедура регистрации бесплатна, однако стоимость установки чипа оплачивается владельцем.

Согласно постановлению, собаки, которые временно находятся на территории Татарстана менее 30 дней вместе с владельцами, регистрации не подлежат.