Очередной температурный кульбит принес снег и метель

О скачках погодных параметров рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

В атмосфере произошла стратегическая перестройка синоптических процессов - устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон стремительно повысился. Таким образом завершилось ультраполярное вторжение холода и восстановилась характерная для нормальной погоды в средней полосе так называемая зональная циркуляция. Тем не менее в тыловой части циклонов будут наблюдаться скоротечные небольшие понижения температуры, но в рамках положенного для января климата.

В понедельник в атмосфере установилось противодействие двух мощных образований. Территория Татарстана продолжала находиться на западной периферии медленно отступающего сибирского антициклона, а с запада по направлению к Санкт-Петербургу устремился мощный циклон с большими запасами тепла и влаги. При сближении столь обширных по площади барических образований происходит увеличение барических градиентов, что приводит к усилению ветра до штормовых значений. Ночью по Татарстану еще сохранялись морозы до 20 - 25 градусов, днем же холод отступил по сравнению с воскресеньем на 5 - 10 градусов.

Ко вторнику на нашу территорию ворвался теплый атмосферный фронт западного циклона, он принес умеренный снег, переходящий в мокрый снег, временами с метелью. Ветер сменил направление на южное, порывы достигали 15 - 20 м/с, локально - до 23 м/с. В течение дня произошло резкое повышение температуры до 0 - 5 градусов мороза. По сравнению с ночными минусами скачок температуры местами составил 10 - 15 градусов.

Сегодня под влиянием крепнущего атмосферного вихря произойдет существенное ухудшение погоды, сопровождаемое зарядами снега, местами преходящего в сильный снег и метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный штормовой, местами порывами до 20 - 24 м/с. В западной половине республики минимальная температура ночью 2 - 7, на востоке до 11 градусов ниже нуля. Максимальная температура днем от 0 до -5, на крайнем востоке до -9 градусов. На дорогах образуются снежные заносы.

В Казани атлантический циклон в общей сложности увеличит высоту снежного покрова до значений больше 50 см, при средних многолетних значениях 15 - 35 см. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в перспективе вынос теплых воздушных масс ожидается до конца января, а значит, крещенские морозы отменяются.

В народном календаре крещенские морозы наступают ближе к 19 января, считается, что они самые сильные. После Крещения в народе говорили: «Трещи не трещи, минули водокрещи», то есть по законам природы холода медленно пойдут на убыль. Кстати, по метеостатистике, в целом по территории России за последние полвека лишь треть крещенских ночей были холодными, да и те преимущественно в конце прошлого столетия.

В Казани же за последние годы морозы интенсивностью 20 градусов и ниже в Крещение наблюдались в 70% случаев.

Самые крепкие крещенские морозы отмечались в 1985 году (-29,3), в 1990 и 1992 годах (-26,0). В 2011 году крещенские морозы пришли точно в срок и по интенсивности были довольно крутые - минимальные температуры воздуха опускались до 25 - 30, местами до 34 градусов мороза.

Но бывают годы, когда к дате Крещения, наоборот, устанавливалась слабоморозная погода. Так, в 1993, 1994 годах и в период с 1999 по 2004 год минимальные температуры воздуха в Крещение ниже 3 - 7 градусов мороза не опускались. Большим теплом отличился 2007-й - в день Крещения была оттепель до 3 градусов тепла.

Проследим последние годы. В 2015 и 2016 годах в дни Крещения также было довольно тепло, крещенские морозы в Казани не отмечались.

В 2017 и 2018 годах было умеренно морозно - до 15 - 18 градусов. В 2019-м в Крещение стояла слабоморозная погода до 3 - 5 градусов ниже нуля.

Запомнился недавний рекордно теплый январь 2020 года с самой высокой среднемесячной температурой -3 градуса, отклонение от нормы составило +7,4 градуса. Самая высокая максимальная температура отмечалась 17 января и составила +3 градуса. Из-за большого тепла ледяные сооружения, горки и красивейшие ледяные фигуры в Раифе и у театра кукол в Казани подтаяли и потеряли первозданную красоту.

А вот в 2021 году произошло настоящее вторжение крещенских морозов, столбики термометров неделю удерживались на отметках до -25 градусов.

В 2022 году в Казани и пригородах в Крещение сыпал небольшой снег, а температурный фон после умеренных морозов как раз на крещенское купание ненадолго повысился до 2 - 4 градусов ниже нуля. В течение дня произошел обратный ход температуры в сторону понижения до 6 - 8 градусов. В последующие дни морозы вернулись.

В прошлом году характер погоды в Крещение был очень спокойным, без осадков, температуры ночью 12 - 17, днем 5 - 10 градусов мороза.

А за всю 143-летнюю историю непрерывных метеонаблюдений по Казани самая низкая температура на дату Крещения, 19 января, зафиксирована в суровом 1942 году - 36 градусов мороза, а к 21 января того же года столбики термометров приблизились к 47-градусной отметке.