Один человек погиб, двое госпитализированы после смертельного ДТП в Татарстане

Сегодня около 13:00 на 21-м километре автодороги Каменка-Дубьязы-Большая Атня произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы.

Фото: © РГ «Высокогорские вести»

Как сообщили в «Высокогорских вестях», водитель автомобиля «Лада Калина», 1956 года рождения, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения.

Водитель «Лады Калины» скончался на месте происшествия. Водитель «Ниссана» и пассажир «Калины» с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: © РГ «Высокогорские вести»

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП. Вина участников будет окончательно установлена после завершения предварительного следствия.