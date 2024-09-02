Один человек погиб, двое госпитализированы после смертельного ДТП в Татарстане

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Республика
2 сентября 2024  15:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня около 13:00 на 21-м километре автодороги Каменка-Дубьязы-Большая Атня произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы. 

 Фото: © РГ «Высокогорские вести»

Как сообщили в «Высокогорских вестях», водитель автомобиля «Лада Калина», 1956 года рождения, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1961 года рождения.

Водитель «Лады Калины» скончался на месте происшествия. Водитель «Ниссана» и пассажир «Калины» с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.

 Фото: © РГ «Высокогорские вести»

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП. Вина участников будет окончательно установлена после завершения предварительного следствия.

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