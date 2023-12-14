Один из крупнейших акушерских центров Поволжья готовится к открытию в Казани

Перинатальный центр появится на базе больницы №7 в феврале следующего года. Ход строительных работ проинспектировал Мэр Казани Ильсур Метшин.

Новый перинатальный центр сможет принимать не только жительниц Казани и всей республики, но и соседних регионов, сообщает пресс-служба ГАУЗ ГКБ 7 им. М.Н. Садыкова. Детей, рожденных раньше срока, смогут выхаживать в новом перинатальном центре, теперь их не нужно будет транспортировать в ДРКБ или в детскую больницу. Рядом с роженицами будут находиться консультанты по грудному вскармливанию и психологи.