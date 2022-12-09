 Один из крупнейших логистических центров России появится в Тукаевском районе
news_header_top_970_100

Один из крупнейших логистических центров России появится в Тукаевском районе

Объект позволит создать в районе новые рабочие места.

Республика
9 декабря 2022  08:27
Автор:
Ольга Ильина

В Тукаевском районе РТ построят один из крупнейших логистических центров в России. Инвестиции в проект вложит ОЭЗ «Алабуга». Следующий год для района будет прорывным, сообщил глава района Фаил Камаев.

«Мы ожидаем большие инвестиции со стороны ОЭЗ «Алабуга». Эти намерения подкреплены поручением Президента. <…> на нашей территории появится один из крупнейших логистических центров в Российской Федерации», - подчеркнул Камаев.

По словам главы района, строительство логистического центра позволит создать рабочие места, а также получить дополнительные доходы в бюджет района.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Менделеевском районе добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» выплатят по 20 тыс. рублей
В выходные в Татарстан придет циклон с ледяными дождями и метелью
В Татарстане гендиректор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 20,3 млн рублей
В Челнах организацию и ее главу оштрафовали на 70 тыс. за незаконный прием на работу экс-госслужащего
За сутки COVID-19 заразились 90 татарстанцев
В Рыбно-Слободском районе спасатели вывезли со льда пьяного рыбака, который не мог двигаться
На казанской телебашне 12 декабря включат подсветку в цветах триколора
Жительница Казани оплатила долг в 420 тыс. рублей после того, как ее дом арестовали