Один из крупнейших логистических центров России появится в Тукаевском районе

В Тукаевском районе РТ построят один из крупнейших логистических центров в России. Инвестиции в проект вложит ОЭЗ «Алабуга». Следующий год для района будет прорывным, сообщил глава района Фаил Камаев.

«Мы ожидаем большие инвестиции со стороны ОЭЗ «Алабуга». Эти намерения подкреплены поручением Президента. <…> на нашей территории появится один из крупнейших логистических центров в Российской Федерации», - подчеркнул Камаев.

По словам главы района, строительство логистического центра позволит создать рабочие места, а также получить дополнительные доходы в бюджет района.