«Один раз на полигоне солдата раздавила БМП»: честный рассказ военнослужащего о российской армии

Героя этого рассказа зовут Роман [имя изменено]. В армии по контракту он служит пятый год. После того, как наш герой «худо-бедно получил диплом в институте», он пошел в армию. Изначально Роман думал, что отслужит год и вернется домой, но потом решил остаться еще, подписывая все новые и новые контракты.

За время службы с нашим героем происходило немало интересных и ужасных историй: от спасения сослуживца, пытающегося покончить с собой, до поездки в Сирию, где приходилось сбивать вражеские беспилотники.

О том, как контрактники покупают форму за свой счет и сколько денег получают за проживание в нечеловеческих условиях в командировках, читайте в честном интервью российского военнослужащего.

Одну руку в трусы, а другой держим телефон, ведь зарплату получим в любом случае

В том году мой очередной контракт истек, и я решил подписать новый, в этот раз на три года — вот больной [смеется]. Буду теперь до 24 года в армейке чалиться. Скажу честно, в России нет историй, что кто-то пошел служить из-за высокой гуманистической цели «иду защищать Родину». Основная масса людей просто не смогли найти работу на гражданке, а кто-то так же, как и я, просто остались после обязательной службы.

В армии, как и в любой профессии, есть свои минусы. Основной заключается в том, что ребята часто не видят свою семью. Иной раз наши командировки могут длиться по пять месяцев.

К тому же, на выездах бывают откровенно ужасные условия, иногда приходится спать в поле в палатках на нарах или, если повезет, на матраце. Помыться в полевых условиях тоже не всегда можно, а питаемся мы на выездах в основном сухпайками.

Фото: © кадры из фильма «ДМБ»

Кроме затяжных командировок в армии есть изнуряющие занятия на полигоне. То есть с шести утра и до обеда мы приходим на работу на дневные занятия — отрабатываем атаки, разучиваем стратегии. После обеда можно пойти домой, но в шесть вечера нужно вернуться на ночные занятия. После них мы обычно освобождаемся в час или два ночи, а в шесть утра нужно уже опять быть на работе. И так в течении недели.

Но есть и обратная сторона этой медали. Бывают дни, когда занятий нет и мы приходим на работу полежать. Одну руку в трусы, в другую телефон и весь день залипаешь в тиктоке. А зарплату получим в любом случае.

Бесплатные берцы на двойной носок или покупка обуви за свой счет

Бесит контрактников еще вот что — личные траты на вещи, которые тебе должны раз в год или два выдавать по закону — летний, зимний комплект одежды и берцы. Но по факту работает это так:

- Товарищ, какой размер носишь?

- Пятидесятый.

- Ну вот тебе форма пятьдесят шестого.

Берцы получаем так. Говоришь, что носишь 41 размер, отвечают, что остались только 45, но с толстым носком подойдут. Вот вроде каламбур, рассказываю смешно, но вы представьте весь день в поле на солнцепеке ходить в кожаных берцах с двойным носком.

В общем, либо получишь форму на пять размеров больше, либо не получишь вообще. У нас есть ребята, которым не выдавали форму с 2015 года. Так что, половина контрактников сами себе все покупают. «Ты же контрактник, ты же можешь себе позволить», — вот так говорят в части.

Фото: © Фото: © кадры из фильма «ДМБ»

Человек не видит семью и живет непонятно где, а получает за это копейки

Но несмотря на минусы, плюсы в армии для себя я тоже нашел. Например, военное начальство, относятся к нам чуть проще, чем начальник на гражданке. Никто тебя не уволит за опоздание, никто не лишит зарплаты за прогул. Не пришел — ну ладно, ждем на работе завтра.

Чтобы накосячить до увольнения, нужно очень постараться. Хотя был у нас случай, когда ребят уволили за пьянку во время командировки. Они напоролись до чертиков, ну их и спалили. Но случаи увольнения единичны. Это у нас только говорят, что военнослужащих много, а за воротами еще и очередь из желающих стоит, но это вообще не так. Нехватка кадров очень большая, люди просто не хотят идти в армию.

Признаюсь, простота армейской жизни в некоторые моменты слабо влияет на мое желание уволиться. В основном такие мысли посещают в командировках, за которые выплаты сейчас минимальные. Если раньше за 3-4 месяца, мы получали 70-80 тысяч, то сейчас за такой выезд мы можем получить тысяч 20. То есть человек долгое время не видит семью, живет непонятно где, а получает за это копейки.

Фото: © кадры из фильма «ДМБ»

Помню однажды в командировке нас заставили столбы таскать, вкапывать их и тянуть провода. Идет дождь, я тяну этот провод, руки уже в мозолях, и понимаю, что меня ненависть к ситуации просто разрывает, я психую дико. Говорю ребятам: «Я лучше кассиром в „Пятерочку“ пойду, чем здесь хоть еще один день останусь».

Но в «Пятерочку» я не пошел, я поехал в Сирию.

Мама узнала, что я был в Сирии только когда вернулся домой

Однажды у нас были занятия на полигоне. Пришло начальство, спросили, кто хочет съездить в Сирию. Я подумал: «А почему бы и нет?» Деньги предлагали неплохие. Собрался и поехал. Я тогда вообще не думал, что там можно погибнуть. Предложили — согласился.

Родным, сказал, что еду в Киргизию и звонить смогу редко. Во-первых, афишировать поездку было нельзя, а во-вторых, не хотел, чтобы близкие волновались. Вопросов у родителей, конечно, была масса, но рассекретить они меня смогли, только когда я вернулся домой.

Военные действия тогда в Сирии были не везде. Куда я попал их не было, в основном, я просто стоял в карауле. С утра заступил на позицию и сутки дежуришь. Если увидел что кто-то идет, останавливаешь его, выясняешь цель визита, смотришь его документы, предписание, которое позволяет пройти в нашу часть. Удостоверился в личности прибывшего, докладываешь начальству, и только после его разрешения можно запустить «гостя».

Этим я занимался четыре месяца. Риска на службе особо не было, но над нами иногда пролетали сирийские беспилотники. Пару раз мы их даже сбивали. Помню, майор шел, мы сбили очередной беспилотник, и единственное, что он сказал: «Вы чо? Мне чуть уши обломком не отрезало». За такой опыт я получил порядка 600-700 тысяч.

Фото: © кадры из фильма «ДМБ»

Это неплохие деньги, учитывая, что зарплата у военных не очень большая — 35 тысяч рублей. Деньги эти, как правило, уходят на съемную квартиру, так как я не хочу жить в общей казарме, и на развлечения в выходные, когда мы можем позволить себе выпить или съездить в соседний город побольше.

Чтобы откосить от ответственности в армии, увольняют задним числом

Если честно, на службе в части риска порой больше, чем было в Сирии.

Знаю один вопиющий случай. Произошел не в нашем батальоне, но такое быстро разлетается среди своих. Один военнослужащий, молодой совсем мальчуган, попал в аварию во время выходных, оказался в больнице в тяжелом состоянии. А часть решила не оказывать ему никаких услуг и уволить задним числом, якобы парень никогда у них не служил и ответственности они никакой не несут. А родители пусть как хотят, так и лечат сына.

Уходя в отпуск мы, кстати, всегда пишем заявление на увольнение. И это не потому, что существует вероятность, что вояка не вернется, а потому, что если с тобой что-то случится, часть не хочет нести никакой ответственности.

Был еще трэшовый случай с новичком. Парень только пришел в армию, отслужил недолго. У его роты сразу пошли боевые занятия, ему говорят: «Иди стреляй из гранатомета». А до этого он только из автомата стрелял и по незнанию взял гранатомет неправильно. По итогу ему оторвало фалангу пальца.

Фото: © кадры из фильма «ДМБ»

Во время учений солдата насмерть раздавила БМП

А вот однажды на полигоне произошло тотальное ЧП. После занятий мы делаем фотоотчет, ведь в армии как — не фоткался, значит, не делал. По итогу одного парня отправили на поле сделать пару фотографий. В то время по полигону шла колонна машин БМП [боевая машина пехоты на гусеницах], мы ее еще называем братская могила пехоты. И до сих пор так и не известно, как этот военнослужащий попал под одну из машин. Разумеется, раздавило его знатно — сломало позвоночник, порвалась селезенка.

Его еще живого доставили в больницу, но там он и скончался. Начали выяснять, как это произошло. И тут полетели разные версии, которые услышишь и не знаешь – смеяться или плакать.

Одни говорили, что у парня под формой был термос, на который он упал и сломал позвоночник. Кто-то говорил, что он вечером в клубе «получил по щам», а с утра со сломанным позвоночником и разорванной селезенкой пришел на полигон, и только там ему стало плохо. Абсурд.

Сослуживец пытался вскрыть себе вены пластиковым ножом в туалете поезда

Или еще один занятный случай вспомнил. Недавно мы на поезде поехали в командировку. Решили выпить, один наш товарищ «по синьке» пошел в туалет, расплавил пластиковый нож и пытался себе вены вскрыть. Пацаны это увидели, дали ему леща, мол, «че творишь». А он упал в эпилептическом припадке, пена изо рта рекой. Ну мы ему ложку в рот вставили, чтобы язык не запал. Сейчас с ним все в порядке. Продолжает служить, несмотря на эпилепсию.

Мы, кстати, после отпуска и по возвращению из командировки всегда проходим психологические тесты — ерунда лютая. Случай был забавный. Один сослуживец пошел проходить текст, его вызывает наш психолог, и у них произошел такой диалог:

- Ты что здесь написал?

- Да я от балды писал, вы же все равно никогда не проверяете.

- А вот в этот раз решила проверить. Иди переписывай.

То есть психологические тесты мы пишем до тех пор, пока не сдадим. Я однажды только с восьмого раза написал.