Одинокого птенца совы спасли от нападения собак в Татарстане

В парке Чистополя произошла трогательная история спасения, пишет Госкомитет РТ по биоресурсам. Маленький слеток ушастой совы оказался в опасности: оставшись один на земле, он стал легкой добычей для кошек или бродячих собак.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Прохожие заметили беспомощного птенца и не смогли оставить его в беде. Они обратились к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам, которые быстро прибыли на место и осмотрели совенка.

К удовольствию спасателей, состояние слётка не вызывало опасений. Внешних повреждений не было обнаружено, хотя он еще не может летать из-за юного возраста. Сейчас птенчик находится под наблюдением специалистов, питается отлично и постепенно привыкает к новой обстановке. Как только он будет готов к самостоятельной жизни, его выпустят в естественную среду обитания.