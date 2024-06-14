Одинокого птенца совы спасли от нападения собак в Татарстане

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Республика
14 июня 2024  14:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке Чистополя произошла трогательная история спасения, пишет Госкомитет РТ по биоресурсам. Маленький слеток ушастой совы оказался в опасности: оставшись один на земле, он стал легкой добычей для кошек или бродячих собак.

 Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

Прохожие заметили беспомощного птенца и не смогли оставить его в беде. Они обратились к специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам, которые быстро прибыли на место и осмотрели совенка.

К удовольствию спасателей, состояние слётка не вызывало опасений. Внешних повреждений не было обнаружено, хотя он еще не может летать из-за юного возраста. Сейчас птенчик находится под наблюдением специалистов, питается отлично и постепенно привыкает к новой обстановке. Как только он будет готов к самостоятельной жизни, его выпустят в естественную среду обитания.

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