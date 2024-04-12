Одна из первых собак-космонавтов приземлилась в ТАССР

Пожалуй, все слышали о Белке и Стрелке, однако и кроме них в космосе побывали другие животные. Среди них - собака по имени Чернушка, которая совершила полет вместе с манекеном человека. Более того, она вернулась на Землю, приземлившись в 9 километрах от Заинска - в окрестностях села Старый Токмак.

Полет завершился 9 марта на космическом корабле «Восток». В архивном отделе Заинского района ко Дню космонавтики организовали выставку, посвященную полету собаки-космонавта.

«Незадолго до обеда жители Заинска и окрестных деревень услышали сильный двойной хлопок наподобие выстрела артиллерийского орудия на расстоянии. Но мартовское небо было закрыто плотным слоем облаков, разглядеть что-либо было невозможно.

Учительница биологии Старотокмакской восьмилетней школы Т. Я. Семенычева, взглянув в окно классной комнаты, увидела, спускающиеся на парашюте человека и темный предмет круглой формы.

— Ребята, посмотрите!

Но ребят и след простыл. Они, обгоняя друг друга, мчались к месту события, а чуть позже над ними застрекотал вертолет.» (из ф.л.п. В.С. Малахов, д.№ 2, л.154-157).

В 2011 году в Заинске уже появился двухметровый памятник, имитирующий космический корабль на фоне земного шара. А с его подиума спускается Чернушка. Позже вокруг монумента также были установлены макеты планет Солнечной системы.