 Семья, пострадавшая из-за взрыва газа в Челнах, до сих пор живет в общежитии
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Семья, пострадавшая из-за взрыва газа в Челнах, до сих пор живет в общежитии

Квартира пострадавшей семьи была завалена мусором, из-за чего ремонт помещения затянулся.

Республика
21 января 2022  10:43
Автор:
Ольга Ильина

В Челнах одна из семей, пострадавшая из-за взрыва газа, до сих пор живет в общежитии. Ситуацию прокомментировала руководитель аппарата исполкома города Гульнар Ахметова в своем Instagram, сообщает «Челнинские известия».

Она рассказала, что семья не жила в той квартире, где произошел взрыв, потому что она была вся завалена мусором, а также за ней был долг более 200 тыс. рублей. После взрыва пострадавших переселили в гостиницу, куда из своей съемной квартиры переехали и они, позже всех переселили в общежитие КАМАЗа. Семье выделили 70 тыс. рублей материальной помощи, а их заваленную мусором квартиру решили отремонтировать, закрыв долг.

Однако ремонт затянулся, так как из квартиры вывезли 10 «КАМАЗов» мусора, рассказала Ахметова и выложила фотографии бардака. Она подчеркнула, что изначально никто не хотел выносить эту историю на всеобщее обсуждение, но из-за беспочвенных обвинений семьи в адрес мэра и руководителей КАМАЗа пришлось все-таки это сделать.

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